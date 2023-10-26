Північна Корея постачає Росії військову техніку, Кім може отримати "ядерні" технології — союзники

Північна Корея постачає Росії військову техніку та боєприпаси, Пхеньян може отримати технології для ядерних та балістичних ракет. Про це йдеться у спільній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, міністерки закордонних справ Японії Камікави Йоко та глави МЗС Південної Кореї Пак Джина.

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За словами дипломатів, КНДР передає Росії техніку та боєприпаси для війни проти України й це "значно збільшить людські жертви".

Зазначається, що в обмін на підтримку Москви Пхеньян шукає допомогу для розвитку свого військового потенціалу.

"Ми уважно відстежуємо будь-які матеріали, які Росія надає КНДР для підтримки військових цілей Пхеньяна", – йдеться у заяві.

Глави відомств висловили стурбованість можливістю будь-якого передання КНДР технологій, пов'язаних із ядерними та балістичними ракетами.

Нещодавно голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Північна Корея передала Україні 350 000 артилерійських снарядів.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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