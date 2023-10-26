Північна Корея постачає Росії військову техніку, Кім може отримати "ядерні" технології — союзники
26.10.2023, 06:54
Кім Чен Ин (Фото: EPA)
Північна Корея постачає Росії військову техніку та боєприпаси, Пхеньян може отримати технології для ядерних та балістичних ракет. Про це йдеться у спільній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, міністерки закордонних справ Японії Камікави Йоко та глави МЗС Південної Кореї Пак Джина.
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За словами дипломатів, КНДР передає Росії техніку та боєприпаси для війни проти України й це "значно збільшить людські жертви".
Зазначається, що в обмін на підтримку Москви Пхеньян шукає допомогу для розвитку свого військового потенціалу.
"Ми уважно відстежуємо будь-які матеріали, які Росія надає КНДР для підтримки військових цілей Пхеньяна", – йдеться у заяві.
Глави відомств висловили стурбованість можливістю будь-якого передання КНДР технологій, пов'язаних із ядерними та балістичними ракетами.
Нещодавно голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Північна Корея передала Україні 350 000 артилерійських снарядів.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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