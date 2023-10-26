КНДР поставляет России военную технику, Ким может получить "ядерные" технологии — союзники
26.10.2023, 06:54
Ким Чен Ын (Фото: EPA)
Северная Корея поставляет России военную технику и боеприпасы, Пхеньян может получить технологии для ядерных и баллистических ракет. Об этом говорится в совместном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Японии Камикавы Еко и главы МИД Южной Кореи Пак Джина.
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По словам дипломатов, КНДР передает России технику и боеприпасы для войны против Украины и это "значительно увеличит человеческие жертвы".
Отмечается, что в обмен на поддержку Москвы Пхеньян ищет помощь для развития своего военного потенциала.
"Мы внимательно отслеживаем любые материалы, которые Россия предоставляет КНДР для поддержки военных целей Пхеньяна", — говорится в заявлении.
Главы ведомств выразили обеспокоенность возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с ядерными и баллистическими ракетами.
Недавно глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея передала Украине 350 000 артиллерийских снарядов.
- 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
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