КНДР поставляет России военную технику, Ким может получить "ядерные" технологии — союзники

Северная Корея поставляет России военную технику и боеприпасы, Пхеньян может получить технологии для ядерных и баллистических ракет. Об этом говорится в совместном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Японии Камикавы Еко и главы МИД Южной Кореи Пак Джина.

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По словам дипломатов, КНДР передает России технику и боеприпасы для войны против Украины и это "значительно увеличит человеческие жертвы".

Отмечается, что в обмен на поддержку Москвы Пхеньян ищет помощь для развития своего военного потенциала.

"Мы внимательно отслеживаем любые материалы, которые Россия предоставляет КНДР для поддержки военных целей Пхеньяна", — говорится в заявлении.

Главы ведомств выразили обеспокоенность возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с ядерными и баллистическими ракетами.

Недавно глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что Северная Корея передала Украине 350 000 артиллерийских снарядов.

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