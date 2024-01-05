Климкин: КНДР испытывает свои ракеты в Украине. Этот опыт она использует против Запада
Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников.
"Это вызов не только для нас, это такой же вызов и для них. Фактически северокорейский режим впервые начал экспортировать оружие и экспортировать его Путину. Таким образом они получают возможность боевого использования своих ракет", – сказал он.
По мнению Климкина, этот опыт Пхеньян впоследствии использует против американских, южнокорейских и японских военных.
Экс-министр добавил, что предотвратить эту проблему можно усилением санкций против Северной Кореи и России. Они, по его словам, могут быть как публичными, так и нет.
- 4 января 2024 года в Белом доме заявили, что Россия уже била по Украине северокорейскими ракетами.
- В тот же день WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.
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