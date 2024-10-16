Росія готує на Далекому Сході 10 000 північнокорейських військових – джерело

15 жовтня стало відомо, що на базі 11 ОДШБр окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР

Північнокорейські військові на параді (Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN)

На Далекому Сході Росії відбувається підготовка 10 000 північнокорейських військових. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За словами джерела, північнокорейських військових готують для відправлення на прикордонні території біля України. Крім того, вони залучатимуться для ротації російських військ, щоб вивільнити російський особовий склад для інших завдань.

Раніше, вранці 15 жовтня, співрозмовник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом з'явилася інформація, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ.