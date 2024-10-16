Росія готує на Далекому Сході 10 000 північнокорейських військових – джерело
На Далекому Сході Росії відбувається підготовка 10 000 північнокорейських військових. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.
За словами джерела, північнокорейських військових готують для відправлення на прикордонні території біля України. Крім того, вони залучатимуться для ротації російських військ, щоб вивільнити російський особовий склад для інших завдань.
Раніше, вранці 15 жовтня, співрозмовник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом з'явилася інформація, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ.
- 4 жовтня 2024 року співрозмовник у ГУР повідомив, що внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів.
- 10 жовтня The Guardian писала, що військові КНДР у російських підрозділах допомагають запускати балістичні ракети по Україні. 12 жовтня WP писало, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять навчання у Росії та можуть бути скеровані на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року.
- 13 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю, що полягає у надсиланні фахівців із КНДР "на допомогу" російській окупаційній армії. 14 жовтня голова держави повідомив, що на засіданні Ставки обговорювалось питання фактичного включення Північної Кореї у війну проти України.