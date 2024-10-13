Зеленський заявив, що КНДР передає Росії не тільки зброю, але й людей в окупаційну армію
Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю, що полягає у надсиланні фахівців із КНДР "на допомогу" російській окупаційній армії. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", – сказав президент.
Зеленський наголосив, що в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку, а фронт – більшої підтримки.
"Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати", – додав глава держави.
12 жовтня американське видання The Washington Post із посиланням на неназваного посадовця української воєнної розвідки повідомило, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців зараз проходять навчання у Росії та можуть бути направлені на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року.
- 26 червня у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам в Україну, стануть "гарматним м'ясом".
- 4 жовтня стало відомо, що внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів.
- 10 жовтня The Guardian писала, що військові КНДР у російських підрозділах допомагають запускати балістичні ракети по Україні.