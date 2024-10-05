The Times: КНДР передає Росії мільйони снарядів на рік, але не всі якісні

Володимир Путін і Кім Чен Ин (Фото: kremlin.ru)

Половина снарядів Росії, а це приблизно три млн на рік, були поставлені Північною Кореєю. Про це повідомляє The Times із посиланням на дані західної розвідки та інформацію від анонімних співрозмовників там само.

Як повідомляють інформатори видання, російський диктатор Володимир Путін під час візиту до КНДР підписав угоду з Кім Чен Ином і став "залежним" від держави заради успіхів на війні в Україні. Попри те, що багато снарядів вважаються несправними, їх велика кількість дозволяє РФ досягати успіхів на фронті, зокрема, в захопленні Вугледара, пише The Times.

У вересні The Times повідомляла, що Іран відправив до Росії 200 балістичних ракет, а Китай допоміг російській компанії створити безпілотники великої дальності. Як повідомили виданню неназвані західні офіційні особи, є "чіткі докази" того, що Китай стає одним із ключових партнерів РФ.

Однак, попри успіхи на фронті, РФ зазнає великих втрат, пише видання. На день окупанти втрачають 1200 солдатів, серед яких 480 – в боях за Покровськ. Крім того, Росія не здатна одночасно відвойовувати Курську область і вести наступ на Покровськ без додаткової мобілізації, сказав The Times анонімний західний чиновник. За його словами, шанси на переговори між Україною та РФ найближчим часом малі.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відмовляється від своєї головної мети, якою є підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи переговорів найближчим часом", – сказав чиновник.

15 вересня Кирило Буданов заявив, що постачання озброєння з КНДР до Росії не можна порівняти ні з чим.

25 вересня Держсекретар США наголосив, що слід зупинити військову співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм, щоб досягнути миру в Україні.

4 жовтня співрозмовник у розвідці підтвердив LIGA.net, що поблизу окупованого Донецька ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів.