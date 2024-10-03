Після успішного вербування в Росії США шукають агентів у Китаї, Ірані та КНДР

Зв'язатися з американською розвідкою можна через соціальні мережі або даркнет

Директор ЦРУ США Віяльм Бернс (Фото EPA)

Центральне розвідувальне управління США вербує мешканців Північної Кореї, Ірану та Китаю до лав своїх інформаторів. Інструкції трьома мовами про те, як безпечно зв'язатися з відомством, опубліковані на сайті ЦРУ.

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Інформатори можуть зв'язатися з ЦРУ як через загальнодоступні сайти, месенджери та соцмережі (Telegram, Facebook, X, Instagram, LinkedIn та YouTube), а також через Dark вебсайти. У відомстві заявили, що "авторитарні країни" обмежують доступ своїх громадян до інформації, перешкоджають свободі вибору та пересування.

"Наші зусилля на цьому фронті увінчалися успіхом у Росії, і ми хочемо, щоб люди в інших авторитарних режимах знали, що ми відкриті для бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Доцент кафедри міжнародної політики в Університеті іноземних мов Хангук у Сеулі Мейсон Річі в інтерв'ю BBC зазначив, що до цього моменту не було помічено вербування з боку ЦРУ через YouTube або соціальні мережі, особливо корейською мовою. Він припустив, що США хочуть завербувати, зокрема, північнокорейських торговців, які нелегально перетинають кордон із Китаєм. На відміну від інших мешканців Північної Кореї, вони за допомогою VPN можуть мати доступ до соцмереж та глобального інтернету.

За його словами, США сприймають Китай, КНДР, Росію та Іран як "блок, що формується", що викликає асоціацію часів холодної війни.

Водночас заступник директора ЦРУ Девід Коен зазначив, що в Китаї є багато людей, незадоволених режимом Сі Цзіньпіна, повідомляє BCC з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

10 червня Міноборони Британії писало, що влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України в країнах Африки, оскільки ресурс ув'язнених вже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно.

12 червня стало відомо, що на війні загинули двоє індіанців, яких завербувала Росія. Посольство Індії закликало Кремль повернути іноземців додому.

20 вересня стало відомо, що Росія завербувала мешканців Гани та обманом відправила їх воювати проти України. Більш як десять завербованих вважаються зниклими безвісти.