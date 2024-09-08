Глава ЦРУ: У 2022 році існував реальний ризик застосування Росією ядерної зброї

Такий момент, за словами Бернса, був восени 2022-го під час прориву ЗСУ на північному сході

Вільям Бернс (Фото: Al Drago/EPA)

У 2022 році існував реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї по Україні. Про це повідомив директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільям Бернс, передає газета The Telegraph.

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За його словами, раптовий прорив українських військових на північному сході викликав побоювання, що російський диктатор Володимир Путін вдасться до крайніх заходів, що, своєю чергою, викликало сплеск дипломатичної активності.

"Був момент восени 2022 року, коли, я вважаю, існував справжній ризик потенційного використання тактичної ядерної зброї", – сказав Бернс.

Він додав, що наприкінці 2022 року за дорученням президента США Джо Байдена мав розмову з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Бернс на зустрічі в Туреччині пояснив російському посадовцю, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

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