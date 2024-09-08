Глава ЦРУ: В 2022 году существовал реальный риск применения Россией ядерного оружия

Такой момент, по словам Бернса, был осенью 2022-го во время прорыва ВСУ на северо-востоке

Уильям Бернс (Фото: Al Drago/EPA)

В 2022 году существовал реальный риск применения Россией тактического ядерного оружия по Украине. Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс, передает газета The Telegraph.

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По его словам, внезапный прорыв украинских военных на северо-востоке вызвал опасения, что российский диктатор Владимир Путин примет крайние меры, что, в свою очередь, вызвало всплеск дипломатической активности.

"Был момент осенью 2022 года, когда, я считаю, существовал настоящий риск потенциального использования тактического ядерного оружия", – сказал Бернс.

Он добавил, что в конце 2022 года по поручению президента США Джо Байдена разговаривал с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Бернс на встрече в Турции объяснил российскому чиновнику, каковы будут последствия такого рода эскалации.

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