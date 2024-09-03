Исследователи из США выяснили, где Россия хранит ядерную ракету "Буревестник" – фото

Объект расположен в 475 км к северу от Москвы. Вероятно, ракету хоронят вблизи хранилища с ядерными боеголовками

Российская ракета Буревестник (Фото: ресурсы страны-агрессора)

Двое анонимных американских исследователей сообщили Reuters, что нашли возможное месторасположение новой российской крылатой ракеты 9M370 "Буревестник" с ядерным двигателем. Кремлевский диктатор Владимир Путин в свое время называл ее "непобедимой".

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Двое исследователей, используя изображения, полученные 26 июля от коммерческой спутниковой компании Planet Labs, обнаружили строительный проект рядом с хранилищем ядерных боеголовок, имеющим два названия: "Вологда-20" и "Чебсара". Американцы допустили, что там РФ может хранить новую ракету.

Объект расположен в 475 км к северу от Москвы.

Также сообщается, что один из аналитиков исследовательской организации CNA на спутниковых снимках обнаружил девять строящихся горизонтальных стартовых площадок. Эти площадки соединены по дорогам, и, вероятно, они предназначены для обслуживания ракет и их компонентов в будущем.

Речь идет о ракете, которую НАТО классифицирует как SSC-X-9 Skyfall. Она оснащена ядерным двигателем и имеет возможность нести ядерную боеголовку, отмечает Reuters.

Путин когда-то утверждал, что у нее почти неограниченная дальность и способная обходить системы противоракетной обороны США. Однако многие западные эксперты сомневаются в этих заявлениях и считают, что проект "Буревестник" не предоставляет Москве значительных новых возможностей.

14 июня 2024 года стало известно, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед все большей угрозой со стороны России и Китайской народной республики.

20 июля США рассекретили, что у них было 3748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года.

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