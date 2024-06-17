НАТО из-за России и КНР обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы России и Китайской народной республики. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telehraph.

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Чиновник добавил, что блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы отправить прямое сообщение своим врагам.

По его словам, между членами НАТО были консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания. Он призвал к прозрачности в этом как к средству сдерживания.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны быть на хранении, но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", – заявил Столтенберг.

Чиновник отметил, что "ядерная прозрачность" должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО – чтобы подготовить Альянс к тому, что он назвал "более опасным миром".

Генсек отметил, что прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что НАТО является ядерным союзом.

И хотя целью блока является мир без ядерного оружия, пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным Альянсом, отметил он.

"Потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а у НАТО его нет, это более опасный мир", – пояснил Столтенберг.

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Еще чиновник предупредил, что КНР, в частности, инвестирует значительные средства в современное оружие, включая ядерный арсенал, который вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

Генсек заявил: это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем раньше не сталкивался – с двумя потенциальными противниками с ядерным оружием, Россией и КНР.

В целом, количество действующих ядерных вооружений в НАТО секретно, однако, по оценкам, Великобритания имеет 40 из 225, развернутых одновременно, в США около 1700 из 3700, пишет The Telehraph.

У третьего ядерного государства Альянса Франции, по разным оценкам, всего 300 ядерных боезарядов.

Столтенберг также отметил, что США и союзники в Европе сейчас модернизируют свои средства ядерного сдерживания перед лицом растущей угрозы со стороны России.

"США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые у них есть в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для выполнения ядерной миссии НАТО", – добавил он.

Глава Альянса отказался обсуждать, сколько ядерных боеголовок нужно извлечь со складов и поставить в режим ожидания, но сообщил, что по этому вопросу проводились консультации.

По разным оценкам, у России развернуто 1710 единиц ядерного оружия, всего – 5580. Минобороны Соединенных Штатов заявляет, что на 2023 год у КНР всего было 500 боеголовок.

Подлодка США USS Helena вечером 13 июня прибыла на Кубу – там уже находятся российские корабли.

США говорили , что не видят никаких военных угроз из-за вхождения российских военных кораблей в порт кубинской Гаваны.

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