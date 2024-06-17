НАТО через Росію та КНР обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї – генсек

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та Китайської народної республіки. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Telehraph.

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Посадовець додав, що блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, аби надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

За його словами, що між членами НАТО були консультації стосовно вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування. Він закликав до прозорості у цьому як до засобу стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні бути на зберіганні, але нам потрібно консультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", – заявив Столтенберг.

Посадовець зазначив, що "ядерна прозорість" має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО – щоб підготувати Альянс до того, що він назвав "більш небезпечним світом".

Генсек зауважив, що прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що НАТО є ядерним Альянсом.

І хоча метою блоку є світ без ядерної зброї, поки вона існує, НАТО залишатиметься ядерним Альянсом, зазначив він.

"Тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, це більш небезпечний світ", – пояснив Столтенберг.

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Ще посадовець попередив, що КНР, зокрема, інвестує значні кошти у сучасну зброю, включно з ядерним арсеналом, котрий зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

Генсек заявив: це означає, що у не дуже віддаленому майбутньому НАТО може стикнутися з тим, з чим раніше не стикалося, – з двома потенційними супротивниками з ядерною зброєю, Росією та КНР.

Загалом, кількість діючих ядерних озброєнь у НАТО є секретною, проте, за оцінками, Велика Британія має 40 з 225, розгорнутих одночасно, у США близько 1700 з 3700, пише The Telehraph.

У третьої ядерної держави Альянсу Франції, за різними оцінками, загалом 300 ядерних боєзарядів.

Також Столтенберг зауважив, що США та союзники у Європі зараз модернізують свої засоби ядерного стримування перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії.

"США модернізують свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають у Європі, а європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для виконання ядерної місії НАТО", – додав він.

Очільник Альянсу відмовився обговорювати, скільки ядерних боєголовок потрібно дістати зі складів й поставити в режим очікування, але повідомив, що з цього питання проводилися консультації.

За різними оцінками, у Росії розгорнуто 1710 одиниць ядерної зброї, загалом – 5580. Міноборони Сполучених Штатів заявляє, що на 2023 рік у КНР загалом було 500 боєголовок.

Підводний човен США USS Helena ввечері 13 червня прибув на Кубу – там вже базуються російські кораблі.

США казали , що не бачать жодних військових загроз через входження російських військових кораблів до порту кубинської Гавани.

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