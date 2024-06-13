У Пентагоні заявили, що російські військові кораблі на Кубі не становлять загрози для США

Фрегат "Армірал Горшков" (Фото: ресурс окупантів)

У США заявили, що не бачать жодних військових загроз через захід російських військових кораблів до порту кубинської Гавани. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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"Безперечно, для нас не буде несподіванкою, якщо ми побачимо більше активності біля США. Це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати. Знову ж таки, я думаю, що тут важливо те, що Росія робить у цих навчаннях, вони не становлять загрози для Сполучених Штатів, але, звичайно, ми будемо продовжувати моніторинг", – заявила Сінгх.

Вона зазначила, що подібні навчання Росія проводила і раніше.

Фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань" разом із буксиром і паливним судном прибули в порт Гавани 12 червня. Кораблі вирушили туди після проведення навчань із використанням "високоточної ракетної зброї" в Атлантичному океані, повідомила пресслужба Міністерства оборони держави-агресора.

Гавана розташована за 160 км від міста Кі-Вест (американський штат Флорида), де знаходиться військово-морська авіабаза США.

5 вересня 2023 року кубинське МЗС заявило про виявлення мережі нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України.

7 вересня команда InformNapalm опублікувала розслідування, за яким на боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, їм платять $2000 на місяць.

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