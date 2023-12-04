AP пише, що в США заарештовано колишнього топдипломата. Його звинувачують у роботі на Кубу

Агентство Associated Press з посиланням на власні джерела написало про арешт колишнього американського дипломата Мануеля Роча

Мануель Роча (Фото: Держдеп США)

Агентство Associated Press з посиланням на власні джерела написало про арешт колишнього американського дипломата Мануеля Роча – Федеральне бюро розслідувань звинувачує його в роботі на Кубу.

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Видання пише, що 73-річного Роча було заарештовано в Майамі, штат Флорида, 1 грудня — очікується, що подробиці справи оприлюднять 4 грудня.

Зазначається, що Роча звинувачується у роботі з просування інтересів кубинського уряду.

Федеральний закон вимагає, щоб люди, які виконують політичні замовлення іноземного уряду чи організації на території США, реєструвалися в Міністерстві юстиції, яке останніми роками посилило кримінальне переслідування за незаконне іноземне лобіювання.

Затриманий був послом США в Аргентині, Болівії. Також Роча працював в Італії, Гондурасі, Мексиці, Домініканській Республіці та експертом з Латинської Америки в Раді національної безпеки.

7 вересня команда Кібер Спротив опублікувала розслідування, згідно з яким на боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, їм платять $2000 на місяць.

5 вересня кубинське МЗС заявило про виявлення мережі нелегальних постачань найманців до Росії для участі в її війні проти України.

1 березня 2023 року президент Сербії Александар Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

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