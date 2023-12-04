AP пишет, что в США арестован бывший топ-дипломат. Его обвиняют в работе на Кубу

Агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники написало об аресте бывшего американского дипломата Мануэля Роча

Мануэль Роча (Фото: Госдеп США)

Агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники написало об аресте бывшего американского дипломата Мануэля Роча — Федеральное бюро расследований обвиняет его в работе на Кубу.

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Издание пишет, что 73-летний Роча был арестован в Майами, штат Флорида, 1 декабря — ожидается, что подробности дела будут обнародованы 4 декабря.

Отмечается, что Роча обвиняется в работе по продвижению интересов кубинского правительства.

Федеральный закон требует, чтобы люди, выполняющие политические заказы иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в Министерстве юстиции, которое в последние годы усилило уголовное преследование за незаконное иностранное лоббирование.

Задержанный был послом США в Аргентине, Боливии. Также Роча работал в Италии, Гондурасе, Мексике, Доминиканской Республике и экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности.

7 сентября команда Кибер Сопротивление опубликовала расследование, согласно которому на стороне российских оккупантов против Украины воюют наемники из Кубы, им платят $2000 в месяц.

5 сентября кубинский МИД заявил об обнаружении сети нелегальных поставок наемников в Россию для участия в ее войне против Украины.

1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов".

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