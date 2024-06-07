Росія відправила військові кораблі на навчання до Куби поблизу США – перелік суден

Фото: ЕРА/Ernesto Mastrascusa

Росія відправила військові кораблі на Кубу для проведення навчань, вони мають прибути до Гавани наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.

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У міністерстві закордонних справ Куби зазначили, що "цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і РФ і строго відповідає міжнародним правилам".

До складу увійдуть:

→ Атомний підводний човен класу "Ясен". Носій КР "Калібр", "Онікс" та "Циркон".

→ Фрегат класу "Адмірал Горшков". Носій КР "Калібр", "Онікс", "Циркон".

→ Танкер проєкту 23130 "Академік Пашин" та рятувальний буксир проєкту Р-5757 "Микола Чикер".

Куба заявляє, що кораблі не несуть ядерної зброї і не становлять загрози. США також не вважають ці навчання загрозою для своєї безпеки.

Куба оголосила прибуття російських кораблів наступного дня після того, як офіційний американський представник повідомив про плани РФ відправити бойові кораблі для військово-морських навчань у Карибський регіон.

Напруженість між США та Росією зросла після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а російські військово-морські дії – хоча й регулярні в Атлантиці – посилилися через підтримку США Україною, повідомили журналісти.

7 вересня 2023 команда Кібер Спротив опублікувало розслідування, за яким на боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, їм платять $2000 на місяць.

5 вересня кубинське МЗС заявило про виявлення мережі нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України.

1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

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