Фото: ЕРА/Ernesto Mastrascusa

Россия отправила военные корабли на Кубу для проведения учений, они должны прибыть в Гавану на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

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В министерстве иностранных дел Кубы отметили, что "этот визит отвечает историческим дружеским отношениям между Кубой и РФ и строго соответствует международным правилам".

В состав войдут:

→ Атомная подлодка класса "Ясень". Носитель КР "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

→ Фрегат класса "Адмирал Горшков". Носитель КР "Калибр", "Оникс", "Циркон".

→ Танкер проекта 23130 "Академик Пашин" и спасательный буксир проекта Р-5757 "Николай Чикер".

Куба заявляет, что корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы. США также не считают эти учения угрозой своей безопасности.

Куба объявила прибытие российских кораблей на следующий день после того, как официальный американский представитель сообщил о планах РФ отправить боевые корабли для военно-морских учений в Карибский регион.

Напряженность между США и Россией возросла после вторжения России в Украину в 2022 году, а российские военно-морские действия – хотя и регулярные в Атлантике – усилились из-за поддержки США Украиной, сообщили журналисты.

7 сентября 2023 года команда Кибер Сопротивление опубликовало расследование, по которому на стороне российских кафиров против Украины воюют наемники с Кубы, им платят $2000 в месяц.

5 сентября кубинский МИД заявил об обнаружении сети нелегальных поставок наемников в Россию для участия в ее войне против Украины.

1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов".

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