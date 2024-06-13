В Пентагоне заявили, что российские военные корабли на Кубе не представляют угрозы для США
В США заявили, что не видят никаких военных угроз из-за захода российских военных кораблей в порт кубинской Гаваны. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
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"Несомненно, для нас не будет неожиданностью, если мы увидим больше активности возле США. Это то, за чем мы будем продолжать наблюдать. Опять же, я думаю, что здесь важно то, что Россия делает в этих учениях, они не представляют угрозы для Соединенных Штатов, но, конечно, мы будем продолжать мониторинг", – заявила Сингх.
Она отметила, что подобные учения Россия проводила и раньше.
Фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань" вместе с буксиром и топливным судном прибыли в порт Гаваны 12 июня. Корабли отправились туда после проведения учений с использованием "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане, сообщила пресс-служба Министерства обороны государства-агрессора.
Гавана расположена в 160 км от города Ки-Вест (американский штат Флорида), где находится военно-морская авиабаза США.
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