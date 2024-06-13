Субмарина США вирушила на Кубу. Навіщо – невідомо, але там російські кораблі

Зранку США казали, що не бачать жодних військових загроз через захід російських військових кораблів до порту кубинської Гавани

Підводний човен США (Фото: U.S. Southern Command)

Підводний човен США USS Helena ввечері 13 червня прибув на Кубу – там вже перебувають російські кораблі. Про це повідомила пресслужба Південного командування Збройних сил США.

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"Швидкохідний підводний човен USS Helena перебуває в затоці Гуантанамо на Кубі в межах звичайного візиту до порту, проходячи через географічну зону відповідальності Південного командування США", – йдеться у повідомленні.

Американські військові не вказали, що припливли для того, щоб стежити за російськими кораблями. Натомість написали: підводний човен виконує місію з глобальної морської безпеки та національної оборони.

Зранку США казали, що не бачать жодних військових загроз через входження російських військових кораблів до порту кубинської Гавани.

Фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань" разом із буксиром і паливним судном прибули в порт Гавани 12 червня. Кораблі вирушили туди після проведення навчань із використанням "високоточної ракетної зброї" в Атлантичному океані, повідомила пресслужба Міністерства оборони держави-агресора.

Гавана розташована за 160 км від міста Кі-Вест (американський штат Флорида), де розташована військово-морська авіабаза США.

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