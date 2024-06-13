Субмарина США вирушила на Кубу. Навіщо – невідомо, але там російські кораблі
Підводний човен США USS Helena ввечері 13 червня прибув на Кубу – там вже перебувають російські кораблі. Про це повідомила пресслужба Південного командування Збройних сил США.
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"Швидкохідний підводний човен USS Helena перебуває в затоці Гуантанамо на Кубі в межах звичайного візиту до порту, проходячи через географічну зону відповідальності Південного командування США", – йдеться у повідомленні.
Американські військові не вказали, що припливли для того, щоб стежити за російськими кораблями. Натомість написали: підводний човен виконує місію з глобальної морської безпеки та національної оборони.
Зранку США казали, що не бачать жодних військових загроз через входження російських військових кораблів до порту кубинської Гавани.
- Фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань" разом із буксиром і паливним судном прибули в порт Гавани 12 червня. Кораблі вирушили туди після проведення навчань із використанням "високоточної ракетної зброї" в Атлантичному океані, повідомила пресслужба Міністерства оборони держави-агресора.
- Гавана розташована за 160 км від міста Кі-Вест (американський штат Флорида), де розташована військово-морська авіабаза США.
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