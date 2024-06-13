Субмарина США отправилась на Кубу. Зачем – неизвестно, но там российские корабли

Утром США говорили, что не видят никаких военных угроз из-за захода российских военных кораблей в порт кубинской Гаваны

Подлодка США (Фото: U.S. Southern Command)

Подлодка США USS Helena вечером 13 июня прибыла на Кубу – там уже находятся российские корабли. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

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"Быстроходная подлодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо на Кубе в рамках обычного визита в порт, проходя через географическую зону ответственности Южного командования США", – говорится в сообщении.

Американские военные не указали, что приплыли для того, чтобы следить за российскими кораблями. Зато написали: подлодка выполняет миссию по глобальной морской безопасности и национальной обороне.

Утром США говорили, что не видят никаких военных угроз из-за захода российских военных кораблей в порт кубинской Гаваны.

Фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань" вместе с буксиром и топливным судном прибыли в порт Гаваны 12 июня. Корабли отправились туда после проведения учений с использованием "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане, сообщила пресс-служба Министерства обороны государства-агрессора.

Гавана расположена в 160 км от города Ки-Вест (американский штат Флорида), где находится военно-морская авиабаза США.

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