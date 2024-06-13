Субмарина США отправилась на Кубу. Зачем – неизвестно, но там российские корабли
Подлодка США USS Helena вечером 13 июня прибыла на Кубу – там уже находятся российские корабли. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Быстроходная подлодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо на Кубе в рамках обычного визита в порт, проходя через географическую зону ответственности Южного командования США", – говорится в сообщении.
Американские военные не указали, что приплыли для того, чтобы следить за российскими кораблями. Зато написали: подлодка выполняет миссию по глобальной морской безопасности и национальной обороне.
Утром США говорили, что не видят никаких военных угроз из-за захода российских военных кораблей в порт кубинской Гаваны.
- Фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань" вместе с буксиром и топливным судном прибыли в порт Гаваны 12 июня. Корабли отправились туда после проведения учений с использованием "высокоточного ракетного оружия" в Атлантическом океане, сообщила пресс-служба Министерства обороны государства-агрессора.
- Гавана расположена в 160 км от города Ки-Вест (американский штат Флорида), где находится военно-морская авиабаза США.
Читайте также: AP пишет, что в США арестован бывший топ-дипломат. Его обвиняют в работе на Кубу