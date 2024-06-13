Буданов: Удари по РЛС у Росії не несуть ескалації, це міф
Атаки по російських системах попередження про ракетний напад не несуть ескалації, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Такі системи виявляють не тільки ядерні ракети, пояснив він в ефірі телемарафону.
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Його запитали: чи є загроза військової ескалації зі сторони РФ після успішних ударів українських дронів по російських радарах системи попередження про ракетний напад.
"Це міф, у який всі вірять. Ну атакували РЛС – і що далі? Щось сталося? Ні, не сталося. Це загоризонтні РЛС виявлення пуску балістичних ракет, вони виявляють будь-яку балістику – не має різниці, це ядерна ракета чи неядерна", – відповів Буданов.
За словами начальника розвідки, ця уражена РЛС була направлена на південну частину України, зокрема на Одеську область та тимчасово окупований Крим.
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Тому, зазначив він, тимчасовий вивід цієї системи з ладу – це "абсолютно правильна річ, хто б це не зробив".
Буданов заявив, що на пів року ця РЛС "точно виведена з ладу" – і це полегшить роботу Україні.
Хоча не уточнюється, про яку саме РЛС йдеться, але, найімовірніше, це станція дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" у місті Орськ Оренбурзької області.
27 травня співрозмовник в українській розвідці повідомив LIGA.net, що безпілотник ГУР атакував цю станцію за 1800 км від кордону з Україною.
Згодом були опубліковані супутникові знімки, на яких видно ураження цієї РЛС.
- Видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських посадовців стверджувало: США побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть дестабілізувати ситуацію.
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