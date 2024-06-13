Буданов: Удари по РЛС у Росії не несуть ескалації, це міф

Начальник ГУР зазначив, що на пів року ця станція "точно виведена з ладу"

Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Атаки по російських системах попередження про ракетний напад не несуть ескалації, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Такі системи виявляють не тільки ядерні ракети, пояснив він в ефірі телемарафону.

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Його запитали: чи є загроза військової ескалації зі сторони РФ після успішних ударів українських дронів по російських радарах системи попередження про ракетний напад.

"Це міф, у який всі вірять. Ну атакували РЛС – і що далі? Щось сталося? Ні, не сталося. Це загоризонтні РЛС виявлення пуску балістичних ракет, вони виявляють будь-яку балістику – не має різниці, це ядерна ракета чи неядерна", – відповів Буданов.

За словами начальника розвідки, ця уражена РЛС була направлена на південну частину України, зокрема на Одеську область та тимчасово окупований Крим.

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Тому, зазначив він, тимчасовий вивід цієї системи з ладу – це "абсолютно правильна річ, хто б це не зробив".

Буданов заявив, що на пів року ця РЛС "точно виведена з ладу" – і це полегшить роботу Україні.

Хоча не уточнюється, про яку саме РЛС йдеться, але, найімовірніше, це станція дальнього виявлення цілей "Воронеж-М" у місті Орськ Оренбурзької області.

27 травня співрозмовник в українській розвідці повідомив LIGA.net, що безпілотник ГУР атакував цю станцію за 1800 км від кордону з Україною.

Згодом були опубліковані супутникові знімки, на яких видно ураження цієї РЛС.

ДОВІДКА "Воронеж-М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км. "Воронеж-М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Ця РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських посадовців стверджувало: США побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть дестабілізувати ситуацію.

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