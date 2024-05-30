США стурбовані ударами України по російських радіолокаційних станціях – WP

РЛС "Воронеж М" (Фото: ресурс окупантів)

Сполучені Штати побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть дестабілізувати ситуацію. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських посадовців.

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"США стурбовані нещодавніми ударами України по російських об'єктах раннього попередження про балістичні ракети", – заявив співрозмовник видання.

Вашингтон висловив Києву своє занепокоєння через дві спроби атакувати радіолокаційні станції, які забезпечують звичайну протиповітряну оборону, а також попередження про ядерні пуски з боку Заходу, що відбулися минулого тижня, зазначають журналісти The Washington Post. Йдеться про удари по РЛС в Армавірі (Краснодарський край) та Орську (Оренбурзька область).

"Ці об'єкти не були залучені у підтримці війни проти України, але вони є чутливими місцями, оскільки тепер Росія може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню, а це може підірвати її здатність підтримувати ядерне стримування проти США", – сказав американський посадовець.

Український посадовець, знайомий з цим питанням, розповів The Washington Post, що Росія використовує радіолокаційні станції для моніторингу діяльності українських військових — зокрема, використання Києвом безпілотників та ракет. Він також підтвердив, що за удари відповідальне Головне управління розвідки Міністерства оборони. Український урядовець заявив, що метою ударів було послабити здатність РФ відстежувати діяльність українських військових на півдні країни.

Американські чиновники своєю чергою заявили, що вони "співчувають долі України" – представники адміністрації активно зважують, чи варто знімати обмеження на використання наданої США зброї для завдання ударів по території Росії.

Але якщо російська система раннього попередження буде засліплена українськими атаками, навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності у відносинах між Вашингтоном і Москвою, сказав один зі співрозмовників видання.

"Росія може подумати, що її здатність виявляти ранню ядерну активність проти неї зменшилася, і це може стати проблемою", – зазначив він.

17 квітня ГУР атакувало безпілотниками російську загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер" в Мордовії.

26 травня дрон ГУР атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.

"Схеми" показали наслідки удару по російській радіолокаційній станції "Воронеж М".

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