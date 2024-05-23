Розвідка атакувала Татарстан: дрони долетіли до ВПК у Казані й Нижньокамську – джерело

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

У республіці Татарстан триває операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.

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За його даними, ударні дрони вже досягли Казані й Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунали в Нижньокамську, а також відбувається евакуація співробітників із:

→ Нижньокамської ТЕЦ,

→ "Нижньокамськвуглецю",

→ "Оргсинтезу",

→ "Танеко",

→ "Таіф-НК",

→ "Нижньокамськнафтохіму",

→ "Нижньокамськшини".

Фото: Telegram

Також повідомляється про те, що в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані й Нижньокамську.

Співрозмовник зазначив, що інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.

ГУР не вперше проводить операції з ураження ворожих об'єктів, які стосуються оборонного комплексу РФ. Наприклад, 17 квітня розвідка атакувала безпілотниками авіаційний завод у російському Татарстані.

23 травня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українська розвідка знає про місця розташування не одного бункера російського диктатора Володимира Путіна.

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У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.

У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.

У ніч проти 13 травня дрони СБУ уразили електропідстанцію у Липецькій області й нафтобазу в Бєлгородській області.

15 травня українські безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області.

У ніч проти 17 травня внаслідок спільних заходів ГУР та СБУ була уражена низка російських воєнних об’єктів у Новоросійську й тимчасово окупованому Севастополі.

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