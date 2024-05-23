Розвідка атакувала Татарстан: дрони долетіли до ВПК у Казані й Нижньокамську – джерело
У республіці Татарстан триває операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За його даними, ударні дрони вже досягли Казані й Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.
За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунали в Нижньокамську, а також відбувається евакуація співробітників із:
→ Нижньокамської ТЕЦ,
→ "Нижньокамськвуглецю",
→ "Оргсинтезу",
→ "Танеко",
→ "Таіф-НК",
→ "Нижньокамськнафтохіму",
→ "Нижньокамськшини".
Також повідомляється про те, що в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані й Нижньокамську.
Співрозмовник зазначив, що інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.
ГУР не вперше проводить операції з ураження ворожих об'єктів, які стосуються оборонного комплексу РФ. Наприклад, 17 квітня розвідка атакувала безпілотниками авіаційний завод у російському Татарстані.
23 травня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українська розвідка знає про місця розташування не одного бункера російського диктатора Володимира Путіна.
Читайте також: Дрони військової розвідки атакували оборонний завод у російській Тулі – джерело
- У ніч проти 10 травня в результаті операції ГУР було атаковане нафтопереробне підприємство "Перший завод" у Калузькій області Росії.
- У ніч проти 12 травня дрони української розвідки атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій і Липецькій областях Росії.
- У ніч проти 13 травня дрони СБУ уразили електропідстанцію у Липецькій області й нафтобазу в Бєлгородській області.
- 15 травня українські безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області.
- У ніч проти 17 травня внаслідок спільних заходів ГУР та СБУ була уражена низка російських воєнних об’єктів у Новоросійську й тимчасово окупованому Севастополі.
Читайте також: У Криму – вибухи й пожежа в районі аеродрому "Бельбек". Окупанти заявляють про роботу ППО