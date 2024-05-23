Разведка атаковала Татарстан: дроны долетели до ВПК в Казани и Нижнекамске – источник

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

В республике Татарстан продолжается операция Главного управления разведки Министерства обороны по поражению объектов российского оборонно-промышленного комплекса с помощью беспилотников. Об этом LIGA.net сообщил источник в разведке.

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По его данным, ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

По информации местных СМИ, взрывы раздавались в Нижнекамске, а также происходит эвакуация сотрудников с:

→ Нижнекамской ТЭЦ,

→ "Нижнекамскуглерода",

→ "Оргсинтеза",

→ "Танеко",

→ "Таиф-НК",

→ "Нижнекамскнефтехима",

→ "Нижнекамскшины".

Фото: Telegram

Также сообщается о том, что в регионе прекратили работу оба аэропорта в Казани и Нижнекамске.

Собеседник отметил, что информация о результатах поражения объектов уточняется.

ГУР не впервые проводит операции по поражению вражеских объектов, которые касаются оборонного комплекса РФ. Например, 17 апреля разведка атаковала беспилотниками авиационный завод в российском Татарстане.

23 мая представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинская разведка знает о местах расположения не одного бункера российского диктатора Владимира Путина.

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В ночь на 10 мая в результате операции ГУР было атаковано нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области России.

В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

В ночь на 13 мая дроны СБУ поразили электроподстанцию в Липецкой области и нефтебазу в Белгородской области.

15 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области.

В ночь на 17 мая в результате совместных усилий ГУР и СБУ был поражен ряд российских военных объектов в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.

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