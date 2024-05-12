Дроны украинской разведки атаковали три объекта в России, среди них – НПЗ в Волгограде

Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах обороны и разведки

Волгоградский НПЗ (Фото: пресс-служба)

В ночь на 12 мая дроны украинской разведки атаковали военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России. Об этом LIGA.net заявил собеседник в Силах обороны и разведки.

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Атаки подверглись "Калуганефтепродукт", Новолипецкий металлургический комбинат и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Собеседник заявил, что цели были поражены с использованием беспилотников украинского производства.

По данным пропагандистов, взрывы в Волгоградской области прогремели около 2:30 по местному времени. До этого сообщалось о "характерном звуке беспилотника, пролетающего по городу". В Калужской и Липецкой областях была объявлена воздушная тревога, однако о каких-либо попаданиях россияне не сообщали.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР был атакован нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области России.

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