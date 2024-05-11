Дроны украинской разведки атаковали волгоградский нефтезавод "Лукойла" – источник

В последние дни дроны ГУР и СБУ регулярно атакуют объекты на территории государства-агрессора

Лукойл-Волгограднефтепереработка (Фото - wikipedia.org)

В ночь на 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали российский Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ГУР.

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По его словам, в 03:45 Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", атаковали беспилотники украинской разведки, в результате чего пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6". Текущее состояние установок уточняется.

Известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Российские власти традиционно заявили, что якобы перехватили беспилотники. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сказал, что дроны были "перехвачены и нейтрализованы". По его словам, обошлось якобы без повреждений гражданских и военных объектов.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане.

В ночь на 10 мая в результате операции ГУР был атакован нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области России.

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