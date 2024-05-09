Дроны СБУ ночью атаковали две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае – источник

Ранее россияне сообщали о пожаре на нефтезаводе под Анапой и публиковали видео

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае (Фото: Славянск Эко)

В ночь на 9 мая дроны Службы безопасности Украины поразили две перевалочные нефтебазы в селе Юровка под Анапой Краснодарского края России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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Как отметил источник, ночная атака беспилотников СБУ на российские НПЗ была успешной.

Эти нефтебазы перевалочные для поставки горючего российским войскам в Крыму, поскольку находятся неподалеку от полуострова, отметил он.

Взрывы в Краснодарском крае раздавались около 02:00 и продолжались до 03:00. Впоследствии местный оперативный штаб подтвердил атаку беспилотников.

Россияне заявили, что якобы было подавлено около шести дронов, однако несколько из них упали на территории нефтебазы. Местные власти сообщили, что в результате атаки дронов якобы погиб один человек.

Осторожно, видео имеет ненормативную лексику.

В ночь на 27 апреля в Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что удар был операцией СБУ.

в Силах обороны заявил, что удар был операцией СБУ. В ночь на 1 мая БПЛА поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Собеседник LIGA.net в Силах обороны сообщил, что атака была операцией ГУР.

в Силах обороны сообщил, что атака была операцией ГУР. В ночь на 9 мая российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о якобы атаке украинских дронов на нефтебазы в Краснодарском крае РФ, впоследствии это подтвердили местные власти.

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