Масштабный пожар на Рязанском НПЗ: дроны разведки атаковали завод Роснефти – источник

В России в результате удара беспилотниками на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны в ночь на 1 мая, с помощью беспилотников на территории России был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод – там возник масштабный пожар. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в украинских спецслужбах.

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Изданию сообщили, что по свидетельству очевидцев, первые четыре взрыва прогремели на территории завода около 02:00 ночи, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар.

В это же время местное Министерство по чрезвычайным объявило об опасности со стороны дронов. Атаку беспилотников на территории Рязанской области подтвердил и местный губернатор Павел Малков.

СПРАВКА. Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязани и входит в НК "Роснефть".



Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 млн тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт. Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязани и входит в НК "Роснефть".Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 млн тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит ГУР.

В ночь на 20 апреля СБУ, ГУР и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области.

В ночь на 27 апреля СБУ устроила массированную атаку беспилотников на военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае.

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