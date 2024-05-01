Масштабна пожежа на Рязанському НПЗ: дрони розвідки атакували завод Роснєфті – джерело

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

Внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони в ніч проти 1 травня, за допомогою безпілотників на території Росії було вражено Рязанський нафтопереробний завод – там виникла масштабна пожежа. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник в українських спецслужбах.

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Виданню повідомили, що за свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу близько 02:00 ночі, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа.

Водночас місцеве Міністерство з надзвичайних оголосило про небезпеку з боку дронів. Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

ДОВІДКА. Рязанський нафтопереробний завод розташований у місті Рязані та входить до НК "Роснєфть".



Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 млн тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт. Рязанський нафтопереробний завод розташований у місті Рязані та входить до НК "Роснєфть".Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 млн тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа й лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть ГУР.

У ніч проти 20 квітня СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.

У ніч проти 27 квітня СБУ влаштувала масовану атаку безпілотників на військовий аеродром і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї.

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