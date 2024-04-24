Дрони СБУ атакували дві нафтобази: Росія недорахувалася 26 000 кубометрів палива – джерело

За даними співрозмовника видання, це відбулося у населених пунктах РФ Ярцево та Родорове Смоленської області

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Після ночі проти 24 квітня Роснєфть недорахувалася двох баз зберігання та перекачування пально-мастильних матеріалів, де зберігалося 26 000 кубометрів російського палива, – по них вдарили дрони Служби безпеки України. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у правоохоронному органі.

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За даними співрозмовника, після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Це відбулося в населених пунктах Російської Федерації Ярцево та Родорове Смоленської області.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", – зазначив співрозмовник видання.

Зранку 24 квітня російські Telegram-канали повідомляли про займання нафтосховища у Воронезькій області внаслідок атаки безпілотників.

У ніч проти 20 квітня СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.

12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ніжнєгороднєфтєоргсінтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.

13 березня СБУ атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область).

15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть ГУР.

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