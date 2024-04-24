Маркарова: Вашингтон не забороняв Україні бити по російських НПЗ своєю зброєю

Оксана Маркарова (Фото: ЕРА/Jim Lo Scalzo)

Пані посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю Європейській правді заперечила, що американські офіційні особи нібито попросили Київ не бити по об'єктах на території Росії.

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Маркарова сказала, що їй не надходило жодних офіційних повідомлень про заборону бити по російських НПЗ. Разом з тим, нагадала вона, США забороняють бити по території Росії американською зброєю.

"<...> в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли б, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора", – сказала вона.

У ніч проти 24 квітня у двох областях Росії було чути вибухи. У Смоленській області виникла пожежа на "паливно-енергетичних об'єктах", у Липецькій стало відомо про влучання безпілотника по "промисловій зоні".

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські НПЗ за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

7 квітня стало відомо, що Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво. Причиною став не український дрон, а повінь. Затоплення також торкнулося Казахстану.

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