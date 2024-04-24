Маркарова: Вашингтон не забороняв Україні бити по російських НПЗ своєю зброєю
Пані посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю Європейській правді заперечила, що американські офіційні особи нібито попросили Київ не бити по об'єктах на території Росії.
Маркарова сказала, що їй не надходило жодних офіційних повідомлень про заборону бити по російських НПЗ. Разом з тим, нагадала вона, США забороняють бити по території Росії американською зброєю.
"<...> в нас є обмеження від наших партнерів, які не хотіли б, щоб їхня зброя використовувалася за межами України. Але на всій території України, включно з Кримом і всіма іншими окупованими територіями, ми повинні знищувати як логістичні хаби, так війська агресора", – сказала вона.
У ніч проти 24 квітня у двох областях Росії було чути вибухи. У Смоленській області виникла пожежа на "паливно-енергетичних об'єктах", у Липецькій стало відомо про влучання безпілотника по "промисловій зоні".
- Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські НПЗ за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.
- Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.
- 2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.
- 7 квітня стало відомо, що Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво. Причиною став не український дрон, а повінь. Затоплення також торкнулося Казахстану.
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