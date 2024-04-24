Маркарова: Вашингтон не запрещал Украине бить по российским НПЗ своим оружием

Оксана Маркарова (Фото: ЕРА/Jim Lo Scalzo)

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Европейской правде отрицала, что американские официальные лица якобы попросили Киев не бить по объектам на территории России.

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Маркарова сказала, что ей не поступало никаких официальных уведомлений о запрете бить по российским НПЗ. Вместе с тем, напомнила она, США запрещают избивать по территории России американским оружием.

"<...> у нас есть ограничения от наших партнеров, которые не хотели бы, чтобы их оружие использовалось за пределами Украины. Но на всей территории Украины, включая Крым и все другие оккупированные территории, мы должны уничтожать как логистические хабы, так войска агрессора", – сказала она.

В ночь на 24 апреля в двух областях России были слышны взрывы. В Смоленской области возник пожар на "топливно-энергетических объектах", в Липецкой стало известно о попадании беспилотника по "промышленной зоне".

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские НПЗ за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

7 апреля стало известно, что Орский нефтеперерабатывающий завод на Урале приостановил производство. Причиной стал не украинский дрон, а наводнение. Затопление также коснулось Казахстана.

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