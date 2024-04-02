"Перекрывают кислород стране-бензоколонке": детали операции СБУ и ГУР на НПЗ в Татарстане

По данным собеседника LIGA.net, мощность атакованной установки составляла восемь млн тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки РФ

НПЗ в Татарстане (Фото: российские Telegram)

Атака на нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Республике Татарстан была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительном органе.

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По данным собеседника, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Он подчеркнул, что целью таких атак является "перекрывать кислород стране-бензоколонке", чтобы минимизировать поступление доходов с нефти в военный бюджет РФ.

Собеседник акцентировал, что мощность этой установки составляла восемь млн тонн нефти, а это – 2,6% от общей годовой переработки РФ. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших российских НПЗ.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины", – добавил он.

Также 2 апреля дроны ГУР атаковали предприятие в Татарстане в 1200 км от границы с Украиной.

В этот же день ночью во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию. Оккупационные власти заявили, что свет у горожан исчезал якобы из-за короткого замыкания.

13 марта СБУ атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.

15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя ГУР Юсова, там "произошел инцидент".

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