Зеленський визнав, що Вашингтон "не позитивно" ставиться до ударів по російських НПЗ
В інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський підтвердив, що США "не позитивно" ставляться до ударів Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.
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Він визнав, що Україна під час атак використовувала безпілотники, додавши, що "ніхто не може сказати нам, що ми не можемо".
За словами Зеленського, американський уряд дійсно "не позитивно" поставився до ударів по НПЗ всередині Росії.
"Але Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", – наголосив президент.
Глава держави вважає, що удари по нафтопереробних заводах країни-агресора є справедливими й Україна припинить їх, лише коли "Росія заплатить ціну".
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблювання нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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