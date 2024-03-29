Зеленський визнав, що Вашингтон "не позитивно" ставиться до ударів по російських НПЗ

Президент зазначив, що США не можуть обмежувати Україну у використанні зброї власного виробництва

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net)

В інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський підтвердив, що США "не позитивно" ставляться до ударів Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

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Він визнав, що Україна під час атак використовувала безпілотники, додавши, що "ніхто не може сказати нам, що ми не можемо".

За словами Зеленського, американський уряд дійсно "не позитивно" поставився до ударів по НПЗ всередині Росії.

"Але Вашингтон не міг обмежити використання Україною зброї власного виробництва", – наголосив президент.

Глава держави вважає, що удари по нафтопереробних заводах країни-агресора є справедливими й Україна припинить їх, лише коли "Росія заплатить ціну".

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