Зеленский признал, что Вашингтон "не положительно" относится к ударам по российским НПЗ
В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский подтвердил, что США "не положительно" относятся к ударам Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Он признал, что Украина при атаках использовала беспилотники, добавив, что "никто не может сказать нам, что мы не можем".
По словам Зеленского, американское правительство действительно "не положительно" отнеслось к ударам по НПЗ внутри России.
"Но Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства", – подчеркнул президент.
Глава государства считает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора справедливы и Украина прекратит их, только когда "Россия заплатит цену".
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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