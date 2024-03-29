Зеленский признал, что Вашингтон "не положительно" относится к ударам по российским НПЗ

Президент отметил, что США не могут ограничивать Украину в использовании оружия собственного производства

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский подтвердил, что США "не положительно" относятся к ударам Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он признал, что Украина при атаках использовала беспилотники, добавив, что "никто не может сказать нам, что мы не можем".

По словам Зеленского, американское правительство действительно "не положительно" отнеслось к ударам по НПЗ внутри России.

"Но Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства", – подчеркнул президент.

Глава государства считает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора справедливы и Украина прекратит их, только когда "Россия заплатит цену".

Читайте также: Генерал США: Российские НПЗ являются законными целями Украины, Киев должен игнорировать Вашингтон