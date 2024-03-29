Зеленский признал, что Вашингтон "не положительно" относится к ударам по российским НПЗ
Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский подтвердил, что США "не положительно" относятся к ударам Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Он признал, что Украина при атаках использовала беспилотники, добавив, что "никто не может сказать нам, что мы не можем".

По словам Зеленского, американское правительство действительно "не положительно" отнеслось к ударам по НПЗ внутри России.

"Но Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства", – подчеркнул президент.

Глава государства считает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора справедливы и Украина прекратит их, только когда "Россия заплатит цену".

Читайте также: Генерал США: Российские НПЗ являются законными целями Украины, Киев должен игнорировать Вашингтон

Владимир Зеленскийвойнанпз