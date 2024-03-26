Генерал США: Российские НПЗ – законные цели Украины, Киев должен игнорировать Вашингтон

Бен Годжес заявил, что администрация Байдена до сих пор не определилась, какой должна быть развязка в российско-украинской войне

Бен Ходжес (Фото: ЕРА/Сергей Долженко)

Нефтеперерабатывающие заводы России являются законными целями для Украины, Киев должен игнорировать рекомендации Вашингтона. Такое мнение в интервью BBC Украина высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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Годжеса попросили высказаться, считает ли он, что Соединенные Штаты действительно просили Украину прекратить удары по российским НПЗ.

"Надеюсь, что это неправда. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, – это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. НПЗ – законные цели", – сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, администрация Байдена до сих пор четко не определилась, какова должна быть развязка в российско-украинской войне.

"Какова цель? Почему мы не говорим, что хотим победы Украины, не сосредотачиваемся на этом? Нам крайне нужны стратегическая четкость и приоритеты", – сказал Ходжес.

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