Генерал США: Российские НПЗ – законные цели Украины, Киев должен игнорировать Вашингтон
Нефтеперерабатывающие заводы России являются законными целями для Украины, Киев должен игнорировать рекомендации Вашингтона. Такое мнение в интервью BBC Украина высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Годжеса попросили высказаться, считает ли он, что Соединенные Штаты действительно просили Украину прекратить удары по российским НПЗ.
"Надеюсь, что это неправда. Но, к сожалению, в это можно поверить. И если кто-то из нашего правительства сообщил такое украинцам, – это абсолютно ужасная рекомендация. Украина должна ее игнорировать. НПЗ – законные цели", – сказал он.
По словам генерал-лейтенанта, администрация Байдена до сих пор четко не определилась, какова должна быть развязка в российско-украинской войне.
"Какова цель? Почему мы не говорим, что хотим победы Украины, не сосредотачиваемся на этом? Нам крайне нужны стратегическая четкость и приоритеты", – сказал Ходжес.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области .
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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