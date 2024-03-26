Мишустин уже сказал об остановке экспорта бензина. Малюк — о последствиях ударов по НПЗ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России нужны для минимизации доходов государственного бюджета оккупантов. Об этом он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.
По его словам, за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет.
"Это фактически треть их бюджета. И львиная часть их военного бюджета", — сказал Малюк.
Он отметил, что удары дальнобойных дронов по НПЗ направлены на минимизацию валютных поступлений в госбюджет России.
Генерал подчеркнул, что удары уже снизили на 12% переработку и добычу нефти у россиян.
"И вообще, с 1 марта даже их премьер Мишустин заявил, что они официально полностью остановили экспорт бензина. Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает гореть", — резюмировал глава СБУ.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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