Мишустин уже сказал об остановке экспорта бензина. Малюк — о последствиях ударов по НПЗ

Малюк заявил, что удары по НПЗ уже снизили добычу и переработку нефти в России на 12%

Василий Малюк (Фото: ОП)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России нужны для минимизации доходов государственного бюджета оккупантов. Об этом он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет.

"Это фактически треть их бюджета. И львиная часть их военного бюджета", — сказал Малюк.

Он отметил, что удары дальнобойных дронов по НПЗ направлены на минимизацию валютных поступлений в госбюджет России.

Генерал подчеркнул, что удары уже снизили на 12% переработку и добычу нефти у россиян.

"И вообще, с 1 марта даже их премьер Мишустин заявил, что они официально полностью остановили экспорт бензина. Мы продолжаем работать, а страна-бензоколонка продолжает гореть", — резюмировал глава СБУ.

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