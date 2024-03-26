Мішустін уже сказав про зупинку експорту бензину. Малюк розповів про наслідки ударів по НПЗ
Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що удари безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії потрібні для мінімізації доходів державного бюджету окупантів. Про це він повідомив у інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.
За його словами, шляхом експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет.
"Це фактично третина їхнього бюджету. І левова частина їхнього військового бюджету", – сказав Малюк.
Він зазначив, що удари далекобійних дронів по НПЗ спрямовані на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.
Генерал наголосив, що удари вже знизили на 12% перероблення та видобуток нафти у росіян.
"І взагалі, з 1 березня навіть їхній прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує горіти", – резюмував голова СБУ.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, імовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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