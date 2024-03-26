Мішустін уже сказав про зупинку експорту бензину. Малюк розповів про наслідки ударів по НПЗ

Малюк заявив, що удари по НПЗ вже знизили видобуток та перероблення нафти в Росії на 12%

Василь Малюк (Фото: ОП)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що удари безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії потрібні для мінімізації доходів державного бюджету окупантів. Про це він повідомив у інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, шляхом експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет.

"Це фактично третина їхнього бюджету. І левова частина їхнього військового бюджету", – сказав Малюк.

Він зазначив, що удари далекобійних дронів по НПЗ спрямовані на мінімізацію валютних надходжень до держбюджету Росії.

Генерал наголосив, що удари вже знизили на 12% перероблення та видобуток нафти у росіян.

"І взагалі, з 1 березня навіть їхній прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує горіти", – резюмував голова СБУ.

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