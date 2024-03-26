Генерал США: Російські НПЗ є законними цілями України, Київ має ігнорувати Вашингтон
Нафтопереробні заводи Росії є законними цілями для України, Київ має ігнорувати рекомендації Вашингтона. Таку думку в інтерв'ю BBC Україна висловив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.
Годжеса попросили висловитися щодо того, чи вважає він, що Сполучені Штати дійсно просили Україну припинити удари по російських НПЗ.
"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. НПЗ є законними цілями", – сказав він.
За словами генерал-лейтенанта, адміністрація Байдена досі чітко не визначилася, якою має бути розв'язка у російсько-українській війні.
"Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", – сказав Годжес.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, імовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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