Генерал США: Російські НПЗ є законними цілями України, Київ має ігнорувати Вашингтон
Бен Годжес (Фото: ЕРА/Сергій Долженко)

Нафтопереробні заводи Росії є законними цілями для України, Київ має ігнорувати рекомендації Вашингтона. Таку думку в інтерв'ю BBC Україна висловив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Годжеса попросили висловитися щодо того, чи вважає він, що Сполучені Штати дійсно просили Україну припинити удари по російських НПЗ.

"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, – це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. НПЗ є законними цілями", – сказав він.

За словами генерал-лейтенанта, адміністрація Байдена досі чітко не визначилася, якою має бути розв'язка у російсько-українській війні.

"Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", – сказав Годжес.

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