"Перекривають кисень країні-бензоколонці": деталі операції СБУ та ГУР на НПЗ у Татарстані

За даними співрозмовника LIGA.net, потужність атакованої установки складала вісім млн тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річного перероблювання РФ

НПЗ у Татарстані (Фото: російські Telegram)

Атака на нафтопереробний комплекс в Нижньокамську у Республіці Татарстан, була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронному органі.

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За даними співрозмовника, український далекобійний дрон влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Він наголосив, що метою таких атак є "перекривати кисень країні-бензоколонці", щоб мінімізувати надходження прибутків з нафти до військового бюджету РФ.

Співрозмовник акцентував, що потужність цієї установки складала вісім млн тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річного перероблювання РФ. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших російських НПЗ.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України", – додав він.

Також 2 квітня дрони ГУР атакували підприємство у Татарстані за 1200 км від кордону з Україною.

Цього ж дня вночі в тимчасово окупованому Севастополі представники української розвідки підірвали електропідстанцію. Окупаційна влада заявила, що світло у містян зникало нібито через коротке замикання.

13 березня СБУ атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблювання нафти.

15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника ГУР Юсова, там "стався інцидент".

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