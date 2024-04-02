Дрони ГУР атакували підприємство у Татарстані за 1200 км від кордону з Україною – джерело

Фото: Telegram

Зранку 2 квітня БпЛА атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Зранку влада республіки заявляла, що на підприємства Татарстану в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань, як стверджується, немає, але є постраждалі.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Місцеві Telegram-канали писали, що вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства.

1 квітня віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що більшість безпілотників, які Україна використовує для ударів по російських нафтопереробних заводах, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км.

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