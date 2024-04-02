Дрони ГУР атакували підприємство у Татарстані за 1200 км від кордону з Україною – джерело
Зранку 2 квітня БпЛА атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Зранку влада республіки заявляла, що на підприємства Татарстану в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань, як стверджується, немає, але є постраждалі.
Місцеві Telegram-канали писали, що вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства.
1 квітня віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що більшість безпілотників, які Україна використовує для ударів по російських нафтопереробних заводах, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблювання нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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