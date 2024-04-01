Федоров: Україна б'є по НПЗ росіян дронами з радіусом до 1000 км, але робимо і ті, що летять далі

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Більшість безпілотників, які Україна використовує для ударів по російських нафтопереробних заводах, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив в інтерв’ю виданню Welt.

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На запитання щодо дронів, які Україна використовувала для ударів по російських НПЗ, Федоров відповів, що військові можуть краще прокоментувати деталі цих операцій.

"Нещодавно я заявляв, що Україна в 10 разів збільшила виробництво безпілотників дальньої дії порівняно з минулим роком. Зараз у нас є багато компаній, які виробляють такі дрони, і їх виробництво зростає", – заявив він.

За словами Федорова, більшість дронів, які використовувалися для ударів по російських НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км.

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