Федоров: Україна б'є по НПЗ росіян дронами з радіусом до 1000 км, але робимо і ті, що летять далі
Більшість безпілотників, які Україна використовує для ударів по російських нафтопереробних заводах, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив в інтерв’ю виданню Welt.
На запитання щодо дронів, які Україна використовувала для ударів по російських НПЗ, Федоров відповів, що військові можуть краще прокоментувати деталі цих операцій.
"Нещодавно я заявляв, що Україна в 10 разів збільшила виробництво безпілотників дальньої дії порівняно з минулим роком. Зараз у нас є багато компаній, які виробляють такі дрони, і їх виробництво зростає", – заявив він.
За словами Федорова, більшість дронів, які використовувалися для ударів по російських НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.
- 13 березня СБУ атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблювання нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи.
Читайте також: Зеленський визнав, що Вашингтон "не позитивно" ставиться до ударів по російських НПЗ