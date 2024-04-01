Федоров: Бьем по НПЗ россиян дронами с радиусом до 1000 км, но делаем и летящие дальше

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Большинство беспилотников, которые Украина использует для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас у Сил обороны есть дроны, которые могут пролететь более 1000 км. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в интервью изданию Welt.

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На вопрос о дронах, которые Украина использовала для ударов по российским НПЗ, Федоров ответил, что военные могут лучше прокомментировать детали этих операций.

"Недавно я заявлял, что Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Сейчас у нас много компаний, которые производят такие дроны, и их производство растет", — заявил он.

По словам Федорова, большинство дронов, которые использовались для ударов по российским НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км.

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