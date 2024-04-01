Федоров: Бьем по НПЗ россиян дронами с радиусом до 1000 км, но делаем и летящие дальше
Большинство беспилотников, которые Украина использует для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас у Сил обороны есть дроны, которые могут пролететь более 1000 км. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в интервью изданию Welt.
На вопрос о дронах, которые Украина использовала для ударов по российским НПЗ, Федоров ответил, что военные могут лучше прокомментировать детали этих операций.
"Недавно я заявлял, что Украина в 10 раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Сейчас у нас много компаний, которые производят такие дроны, и их производство растет", — заявил он.
По словам Федорова, большинство дронов, которые использовались для ударов по российским НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта СБУ атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы.
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