Дроны ГУР атаковали предприятие в Татарстане в 1200 км от границы с Украиной – источник
Утром 2 апреля БпЛА атаковали предприятия в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки Министерства обороны.
Утром власти республики заявляли, что на предприятия Татарстана в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений, как утверждается, нет, но есть пострадавшие.
Местные Telegram-каналы писали, что взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия.
1 апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что большинство беспилотников, которые Украина использует для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас у Сил обороны есть дроны, способные пролететь более 1000 км.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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