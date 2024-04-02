Дроны ГУР атаковали предприятие в Татарстане в 1200 км от границы с Украиной – источник

Фото: Telegram

Утром 2 апреля БпЛА атаковали предприятия в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки Министерства обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром власти республики заявляли, что на предприятия Татарстана в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений, как утверждается, нет, но есть пострадавшие.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Местные Telegram-каналы писали, что взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия.

1 апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что большинство беспилотников, которые Украина использует для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас у Сил обороны есть дроны, способные пролететь более 1000 км.

Читайте также: Генерал США: Российские НПЗ являются законными целями Украины, Киев должен игнорировать Вашингтон