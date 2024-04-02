ГУР підірвало електропідстанцію у Севастополі, а окупанти кажуть про "коротке замикання"

За версією окупаційного губернатора, у Севастополі світло на декількох вулицях зникало через "технологічне порушення на районній підстанції"

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

Вночі 2 квітня в тимчасово окупованому Севастополі представники української розвідки підірвали електропідстанцію. Окупаційна влада заявила, що світло у містян зникало нібито через коротке замикання. Цю інформацію підтвердив LIGA.net співрозмовник у правоохоронному органі.

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Співрозмовник зазначив, що окупаційна влада, яка заперечує це, – бреше. За версією окупаційного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, світло на декількох вулицях зникало через "технологічне порушення на районній підстанції", тобто коротке замикання.

2 квітня дрони ГУР атакували підприємство у Татарстані за 1200 км від кордону з Україною.