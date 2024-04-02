ГУР взорвало электроподстанцию в Севастополе, а оккупанты говорят о "коротком замыкании"

По версии оккупационного губернатора, в Севастополе свет на нескольких улицах исчезал из-за "технологического нарушения на районной подстанции"

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

Ночью 2 апреля во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию. Оккупационные власти заявили, что свет у горожан исчезал якобы из-за короткого замыкания. Эту информацию подтвердил собеседник в правоохранительном органе.

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Собеседник отметил, что оккупационные власти, которые отрицают это, – врут. По версии оккупационного губернатора Севастополя Михаила Развожаева, свет на нескольких улицах пропадал из-за "технологического нарушения на районной подстанции", то есть короткого замыкания.

2 апреля дроны ГУР атаковали предприятие в Татарстане в 1200 км от границы с Украиной.