ГУР взорвало электроподстанцию в Севастополе, а оккупанты говорят о "коротком замыкании"
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
Ночью 2 апреля во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию. Оккупационные власти заявили, что свет у горожан исчезал якобы из-за короткого замыкания. Эту информацию подтвердил собеседник в правоохранительном органе.
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Собеседник отметил, что оккупационные власти, которые отрицают это, – врут. По версии оккупационного губернатора Севастополя Михаила Развожаева, свет на нескольких улицах пропадал из-за "технологического нарушения на районной подстанции", то есть короткого замыкания.
2 апреля дроны ГУР атаковали предприятие в Татарстане в 1200 км от границы с Украиной.
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- В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".