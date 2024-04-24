Россияне пишут об ударах дронов по критическим объектам в Липецкой и Смоленской областях

В Смоленской области известно о попадании беспилотника в нефтебазу, в Липецкой – в промышленную зону

Нефтебаза (Иллюстративное фото/ресурс оккупантов)

Российские региональные власти заявили, что в ночь на 24 апреля в двух областях России были слышны взрывы. В Смоленской области возник пожар на "топливно-энергетических объектах", в Липецкой стало известно о попадании беспилотника по "промышленной зоне".

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин около 05:00 сообщил, что "в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошло возгорание".

Параллельно российские Telegram-каналы начали распространять видео, на котором, как утверждается, горит нефтебаза в Смоленской области. Закадровый голос говорит, что "горит все сильнее и сильнее".

Практически одновременно об атаке беспилотника объявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Произошло падение БпЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-каналов, речь идет о попадании по территории Липецкого тракторного завода, который производит военную продукцию.

Фото и видео с места пока нет.

12 марта 2024 года в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.

13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область).

15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки Министерства обороны.

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