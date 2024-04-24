Росіяни пишуть про удари дронів по критичних об'єктах у Липецькій і Смоленській областях

У Смоленській області відомо про влучання безпілотника у нафтобазу, у Липецькій – у промислову зону

Нафтобаза (Ілюстративне фото/ресурс окупантів)

Російська регіональна влада заявила, що у ніч проти 24 квітня у двох областях Росії було чути вибухи. У Смоленській області виникла пожежа на "паливно-енергетичних об'єктах", у Липецькій стало відомо про влучання безпілотника по "промисловій зоні".

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Губернатор Смоленської області Василь Анохін близько 05:00 повідомив, що "внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння".

Паралельно російські Telegram-канали почали поширювати відео, на якому, як стверджується, горить нафтобаза у Смоленській області. Закадровий голос каже, що "горить дедалі сильніше й сильніше".

Практично одночасно про атаку безпілотника оголосив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"Сталося падіння БпЛА в промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає", – йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналів, йдеться про влучання по території Липецького тракторного заводу, який виготовляє військову продукцію.

Фото та відео з місця поки що немає.

12 березня 2024 року в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ніжнєгороднєфтєоргсінтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.

13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область).

15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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