Кулеба – критикам ударов по НПЗ России: Наши люди гибнут без Patriot. Это не волнует?

Министр иностранных дел заявил, что такая и подобная критика может быть конструктивной, если союзники будут оказывать помощь

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Критика ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора "не имеет причинно-следственной связи". Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

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На прошлой неделе министр обороны США заявил, что Украине лучше сосредоточиться на объектах, которые имеют "безоговорочное влияние на войну", а не на российские НПЗ.

"Послушал господина Остина. Очень большой друг Украины, многое для нас сделал — но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но я не вижу проблем на мировом", – прокомментировал Кулеба.

Он подчеркнул, что из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан.

"Это никого не волнует?" – спросил министр.

По его мнению, такая и подобная критика может быть конструктивной, если союзники будут оказывать помощь.

"Если партнеры говорят: "Мы вам даем семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого, и вот этого" – тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи, и при этом тебя просят что-либо не делать, тогда нет предмета", – заявил Кулеба.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские НПЗ за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

7 апреля стало известно, что Орский нефтеперерабатывающий завод на Урале приостановил производство. Причиной стал не украинский дрон, а наводнение. Затопление также коснулось Казахстана.

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