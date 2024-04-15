Кулеба – критикам ударов по НПЗ России: Наши люди гибнут без Patriot. Это не волнует?
Критика ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора "не имеет причинно-следственной связи". Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина.
На прошлой неделе министр обороны США заявил, что Украине лучше сосредоточиться на объектах, которые имеют "безоговорочное влияние на войну", а не на российские НПЗ.
"Послушал господина Остина. Очень большой друг Украины, многое для нас сделал — но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но я не вижу проблем на мировом", – прокомментировал Кулеба.
Он подчеркнул, что из-за отсутствия батарей Patriot растет перечень погибших мирных граждан.
"Это никого не волнует?" – спросил министр.
По его мнению, такая и подобная критика может быть конструктивной, если союзники будут оказывать помощь.
"Если партнеры говорят: "Мы вам даем семь батарей Patriot завтра, но у нас к вам просьба не делать этого и вот этого, и вот этого" – тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих батарей, нет пакета помощи, и при этом тебя просят что-либо не делать, тогда нет предмета", – заявил Кулеба.
- После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские НПЗ за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.
- Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.
- 2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.
- 7 апреля стало известно, что Орский нефтеперерабатывающий завод на Урале приостановил производство. Причиной стал не украинский дрон, а наводнение. Затопление также коснулось Казахстана.
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