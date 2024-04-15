Кулеба – критикам ударів по НПЗ Росії: У нас люди гинуть без Patriot. Це нікого не хвилює?

Міністр закордонних справ заявив, що така і подібна критика може бути конструктивною, якщо союзники надаватимуть допомогу

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Критика ударів України по нафтопереробних заводах країни-агресора "не має причинно-наслідкового зв'язку". Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавню заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.

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Минулого тижня міністр оборони США заявив, що Україні ліпше зосередитись на об'єктах, які мають "беззаперечний вплив на війну", а не на російські НПЗ.

"Послухав пана Остіна. Дуже великий друг України, багато для нас зробив — але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв’язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому", – прокоментував Кулеба.

Він наголосив, що через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян.

"Це нікого не хвилює?" – запитав міністр.

На його думку, така і подібна критика може бути конструктивною, якщо союзники надаватимуть допомогу.

"Якщо партнери кажуть: "Ми вам даємо сім батарей Patriot завтра, але у нас до вас прохання не робити цього й ось цього, й ось цього" — тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакета допомоги, і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмета", – заявив Кулеба.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські НПЗ за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

7 квітня стало відомо, що Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво. Причиною став не український дрон, а повінь. Затоплення також торкнулося Казахстану.

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