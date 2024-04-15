Кулеба – критикам ударів по НПЗ Росії: У нас люди гинуть без Patriot. Це нікого не хвилює?
Критика ударів України по нафтопереробних заводах країни-агресора "не має причинно-наслідкового зв'язку". Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавню заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.
Минулого тижня міністр оборони США заявив, що Україні ліпше зосередитись на об'єктах, які мають "беззаперечний вплив на війну", а не на російські НПЗ.
"Послухав пана Остіна. Дуже великий друг України, багато для нас зробив — але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв’язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому", – прокоментував Кулеба.
Він наголосив, що через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян.
"Це нікого не хвилює?" – запитав міністр.
На його думку, така і подібна критика може бути конструктивною, якщо союзники надаватимуть допомогу.
"Якщо партнери кажуть: "Ми вам даємо сім батарей Patriot завтра, але у нас до вас прохання не робити цього й ось цього, й ось цього" — тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакета допомоги, і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмета", – заявив Кулеба.
- Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські НПЗ за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.
- Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.
- 2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.
- 7 квітня стало відомо, що Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво. Причиною став не український дрон, а повінь. Затоплення також торкнулося Казахстану.
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